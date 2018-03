Ellen Finne driver Kvernaland Frisør, som holder til i et nydelig, hvitt trehus midt i hjertet av Kvernaland sentrum, et lite steinkast fra den gamle smien til Ole Gabriel Kvernaland.

Hun inviterer oss på en kopp kaffe i det koselige rommet i kjelleren, som vanligvis er forbeholdt pynting av vordende bruder.

Ellen har jobbet som frisør i 33 år, og trives svært godt i de stemningsfulle lokalene. Kundene også, virker det som. Det er nemlig mer enn nok å gjøre i salongen, selv med hele sju ansatte, og kundene vender trofast tilbake.

– Folk på Kvernaland støtter opp om hverandre, forteller Ellen. – De benytter seg av de lokale tilbudene. Det er derfor vi har så godt belegg, og det er derfor det er mulig for meg å drive salong her med så mange ansatte.

Ellen er opprinnelig fra Bryne, men flyttet til Kvernaland da hun var 22 år gammel. Hun skylder på kjærligheten. Hennes utkårede er nemlig født og oppvokst på Kvernaland og nektet å flytte på seg. Hun legger imidlertid til at hun aldri har angret på at hun flyttet til Kvernaland.

– Det aller beste med Kvernaland er at det ikke er for stort, sier Ellen. – I tillegg er det en rolig og trivelig plass.

Et godt sted å vokse opp

Hennes egne barn er i ferd med å bli voksne nå, men da de var yngre benyttet de seg flittig av de mange fritidstilbudene som stedet har å by på. – De spilte fotball og håndball og sang i kor, forteller Ellen. – Miljøet var svært bra og foreldrene var flinke til å stille opp på dugnad.

I følge Ellen lever dugnadsånden på Kvernaland fortsatt i beste velgående, og i utvidet betydning dreier det seg rett og slett om å stille opp til felles glede og nytte for lokalmiljøet.

– Folk bryr seg, slår Ellen fast. – Dessuten er det fremdeles lett å holde oversikten her. Det er nettopp derfor Kvernaland er et godt sted å vokse opp.

Mange tilflyttere

Ellen har registrert at det blant annet har kommet mange tilflyttere fra Sandnes-området til Kvernaland i løpet av årene. Hun mener at grunnen til det er enkel.

– Herfra er det kort vei til både Sandnes, Bryne og Ålgård. Man kan også benytte seg av offentlig transport dersom man ønsker det. Både buss og tog er lett tilgjengelig. Man kan derfor si at det er lett å komme seg herfra til byen, dersom det skulle friste med en tur dit.

– Det er allikevel viktig å få med at vi samtidig er omringet av nydelig natur på Kvernaland. Her er det mange flotte turområder, og man bør rett og slett unne seg selv å oppleve noen av disse dersom man ikke allerede har gjort det, legger hun til avslutningsvis.

Trygt og godt for store og små på Kvernaland

Nina Gauvik har tatt oss med ned til Frøylandsvatnet, som ligger badet i sol og viser seg frem fra sin aller beste side.

Hun har bodd på Kvernaland stort sett hele livet, med unntak av en liten gjesteopptreden i Lyngdal, hvor ektemannen kommer fra. Da det ble på tide å stifte familie meldte imidlertid hjemlengselen seg.

– Det er rart med det, sier Nina. Når man får barn forandrer naturlig nok livssituasjonen seg, og man må bestemme seg for hvor man ønsker å etablere seg.

Det var den gode trygghetsfølelsen fra hennes egen barndom som ble utslagsgivende for trebarnsmoren.

– Jeg husker at vi bare gikk ut på lekeplassen og traff vennene våre, og at vi kunne leke i skogen og være ute i timevis uten en eneste bekymring. Alt var liksom så trygt og godt.

– For mine egne unger gjelder det samme. De føler seg rett og slett trygge. Dessuten trives de godt både på skolen og i barnehagen, og har mange venner i nærområdet.

Fellesskap og samhold

Nina både bor og jobber på Kvernaland, og gjennom jobben som faghandelansvarlig på Coop Extra Kvernaland er hun i stadig kontakt med sine sambygdinger også mens hun er på jobb.

– Det er mange ildsjeler her på Kvernaland. Folk som stiller opp og gjør en innsats for bygda. Dugnadsånden er sterk, og bygda står samlet. Alle kjenner alle, og det er også med på å øke tryggheten, mener Nina.

– Bygda har selvsagt vokst en god del siden jeg var liten, fortsetter Nina. – Vi har fått mange nye tilflyttere og flere nye boligfelt. Naturlig nok har også skolene blitt større. Allikevel synes jeg at grunnkjernen av dugnadsånd og godt samhold består. Vi er fremdeles et trygt, lite lokalsamfunn.

Kort vei til det meste

– Jeg vil påstå at man får fatt i det meste man trenger til det daglige like i nærheten, sier Nina. – Eget legesenter og apotek har vi også, i tillegg til gatekjøkken og pub.

Dersom man føler behov for mer omfattende shopping er imidlertid ikke veien lang verken til Bryne, Kleppe, Sandnes eller Ålgård. Med personbil er alle disse stedene kun en kort biltur på 10 minutter unna. Buss eller tog tar litt lenger tid, men er fullt brukbare alternativer.

– Kvernaland ligger like ved byen, men man slipper å bo midt i bykaoset, smiler Nina. – Nettopp det passer perfekt for meg og familien min.

– Kort oppsummert kan man vel si at Kvernaland rett og slett er et koselig, lite lokalsamfunn. Her er det trygt og godt; landlig, men allikevel sentralt, sier Nina. – Selv er jeg fullstendig overbevist om at Kvernaland er den aller beste plassen å vokse opp.